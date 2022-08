Appennino Festival fa tappa in Valboreca, il 17 agosto concerto al tramonto a Zerba

L’Appennino Festival fa tappa in Valboreca, il 17 agosto è in programma un suggestivo concerto al tramonto a Zerba. Il programma in realtà inizierà già nel pomeriggio, con una camminata fino alla Torre Malaspina grazie a I Calcaterra (info 329/7265227). Il concerto al tramonto si terrà dalle 19, con Maddalena Scagnelli al violino, Silvia Sesenna alla spinetta, Elena Galetti al violoncello, Katia Forelli al violino, sul sagrato della chiesa di Zerba. Dalle 20 arriveranno anche i musicisti della tradizione popolare delle Quattro Province. E’ possibile concludere la serata all’Osteria La Scianza, per prenotazioni 349 2342730.