Argento mondiale, le congratulazioni di Tarasconi e Dadati al VO2 Team Pink

Anche dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore allo Sport Mario Dadati arrivano le congratulazioni alle atlete del VO2 Team Pink, che hanno trascinato l’Italia alla conquista della medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre ai Mondiali Juniores su pista in corso a Tel Aviv, in Israele.

“La bellissima impresa compiuta dalle “panterine volanti”, portacolori della super formazione piacentina VO2Team Pink – sottolineano gli amministratori comunali – che hanno condotto il quartetto azzurro alla conquista della medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre ai Mondiali Juniores su pista in corso a Tel Aviv, è un successo straordinario e di grande valore. E rappresenta il degno riconoscimento all’impegno e allo sforzo loro personale e della società VO2 Team Pink, che in questi anni sta portando avanti un lavoro molto serio, il cui riscontro è evidente nei risultati sportivi. Anche a nome dell’Amministrazione comunale – concludono Tarasconi e Dadati – vogliamo quindi esprimere le nostre più sentite felicitazioni a Valentina Zanzi, Martina Sanfilippo, Vittoria Grassi e Francesca Pellegrini, nonché a tutte le atlete e allo staff tecnico e organizzativo della società VO2 Team Pink per questo prestigioso risultato”.



Il “quartetto” premiato a Tel Aviv. Foto: FCI Federazione Ciclistica Italiana