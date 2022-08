Assente Paolo Sorrentino, al Bobbio Film Festival arriva Filippo Scotti

“Abbiamo appena appreso che il regista Paolo Sorrentino, che avrebbe dovuto essere a Bobbio questa sera (7 agosto, ndr) in occasione della proiezione di “É stata la mano di Dio”, ha la febbre e non potrà perciò essere presente. Sorrentino è molto rammaricato, e lo siamo ovviamente anche noi”.

E’ quanto comunicano gli organizzatori del Bobbio Film Festival. La proiezione del film è confermata e all’incontro successivo prenderanno parte Enrico Magrelli, Marco Bellocchio e il protagonista maschile Filippo Scotti, vincitore l’anno scorso a Venezia del Premio Marcello Mastroianni come miglior emergente.

“La presenza di Scotti a Bobbio – spiegano – avrebbe dovuto essere una piacevole sorpresa per il pubblico in sala, che ora, date le premesse, ci sentiamo di rivelare”.

