Auto finisce fuori strada a Chiavenna Landi, ferito in modo lieve il condudente. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 del 26 agosto, lungo la strada che da Chiavenna Landi conduce a Cortemaggiore. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, una Volkswagen Golf ha perso completamente il controllo cappottandosi più volte nel campo al margine della provinciale, dopo aver sfondato il guardrail. Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze ma solo lievi contusioni. Per ripristinare la sede stradale e mettere in sicurezza il guardrail sono intervenuti gli uomini di Sicurezza & Ambiente.

