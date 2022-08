Auto nella scarpata al Passo del Penice: cinque feriti, anche un bambino

Auto esce di strada e finisce in una scarpata: sono scattati i soccorsi, nella prima serata di domenica 7 agosto nelle vicinanze del Passo del Penice, per gli occupanti della vettura uscita improvvisamente dalla sede stradale mentre viaggiava lungo la statale 461.

A bordo cinque persone – due uomini, due donne e un bambino di 4 anni – riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo ma impossibilitate a risalire verso la strada. Non semplici le operazioni di recupero: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, insieme al nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) e ai colleghi con l’autogru giunti da Piacenza, e il personale del Soccorso Alpino. Tutti e cinque gli occupanti della vettura hanno riportato alcune ferite e sono stati affidati alle cure dei sanitari, giunti sul luogo dell’incidente con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e quella del 118 del pronto soccorso di Bobbio, e quindi trasportati all’ospedale di Piacenza. Nessuno si troverebbe in gravi condizioni. Da chiarire le cause dell’incidente: dei rilievi si occupano i carabinieri della Compagnia di Bobbio.