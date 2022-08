Auto salta la rotonda e finisce sulla pista ciclabile. Le persone a bordo della Fiat Panda – che intorno a mezzanotte e mezza dell’8 agosto è uscita di strada lungo la via Emilia Pavese all’altezza dell’imbocco del Ponte sul Trebbia a Sant’Antonio – non hanno riportato gravi conseguenze, piuttosto tanto spavento.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia la conducente della piccola utilitaria, ha improvvisamente perso il controllo, e l’auto, sbandando, ha abbattuto le barriere jersey in cemento finendo nella pista ciclabile. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari della Croce Rossa di San Nicolò che hanno medicato la conducente e la passeggiata, entrambe avrebbero riportato solo qualche contusione.