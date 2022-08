Auto sbanda e finisce contro una vettura in sosta: tre feriti, anche una bambina

Sbanda con l’auto e finisce contro una vettura in sosta. Incidente nel pomeriggio del 6 agosto lungo la statale 45 all’altezza della frazione di La Verza (Piacenza): secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Nissan Juke – che viaggiava in direzione Piacenza – per cause di accertamento ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, sbandando sulla sinistra e centrando frontalmente una Seat Ateca parcheggiata davanti ad una abitazione.

Gli occupanti della vettura – quattro persone, tra cui una bambina – sono stati soccorsi dai sanitari, intervenuti con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo, che transitava in quel momento lungo la strada, una della Croce Bianca ed una terza della Croce Rossa, insieme all’autoinfermieristica del 118. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco. Due le persone trasportate al pronto soccorso in codice giallo; in ospedale anche la bambina, che ha però riportato ferite più lievi. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, mentre il personale di Sicurezza e Ambiente si è occupato del ripristino della sede stradale. Disagi al traffico, regolato a senso unico alternato.