Banca di Piacenza ancora partner organizzativo del Piacenza Calcio

La Banca di Piacenza ha rinnovato il rapporto di collaborazione con il Piacenza Calcio, di cui sarà partner organizzativo anche per la stagione sportiva 2022-2023. La convenzione è stata firmata – nella Sala Ricchetti della Sede centrale dell’Istituto di credito – dal presidente della società biancorossa Roberto Pighi e dal presidente esecutivo della Banca Corrado Sforza Fogliani, presenti anche Marco Polenghi e Marco Scianò, rispettivamente vicepresidente e direttore generale del Piacenza Calcio, e il vicedirettore generale della Banca Pietro Boselli.

Le parti hanno espresso “reciproca soddisfazione per aver dato seguito ad una partnership avviata due anni fa nell’ambito del progetto di rilancio della società sportiva, che anche quest’anno parteciperà al campionato nazionale di Lega Pro”. La conferma di questa collaborazione rientra, per la Banca, nella continuità di azione di sostegno concreto al territorio in cui opera da 85 anni. Anche nello sport.