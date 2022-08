Bascherdeis, annullata per maltempo l’ultima giornata

L’Associazione Appennino Cultura congiuntamente all’Amministrazione comunale di Vernasca, a causa delle condizione metereologiche di sabato, che hanno causato l’inagibilità dei parcheggi, e le previsioni previste per domenica – allerta meteo – e per ragioni di sicurezza, hanno deciso con rammarico, di annullare la terza giornata della XVI edizione del Bascherdeis prevista per domenica 7 agosto.

“Ringraziamo – scrivono in una nota – il “popolo del Bascherdeis”, che ha partecipato e seguito il Festival in questi giorni ed in questi anni, unitamente a tutti i volontari che si sono prodigati in questi giorni e tutti gli artisti che hanno animato la kermesse di venerdì e sabato”.