Bascherdeis verso il gran finale: il programma di domenica

Bascherdeis si prepara al gran finale. Domenica 7 agosto a Vernasca, il festival organizzato da Appennino Cultura chiude la sua XVI edizione. Ricco e interessante il cartellone di eventi all’insegna delle arti circensi e della musica. Dal pomeriggio a partire dalle 16.30, e fino a notte inoltrata, sotto le stelle del borgo dell’alta Val d’Arda si daranno il cambio acrobati, musicisti, clown, maghi e illusionisti provenienti da tutto il mondo.

Il pubblico potrà assistere agli show di Benoit Charpe, Dekru, Compagnia Depaso, Hostress, Mundo Costrini, Igniferi, Torpeza Ritmica, Gambeinspalla, Fabio Saccomani, Compagnia Follemente, Saeed Fekri, Flare Performance, Keeichi Iwasaki, Officina Clandestina, Cie Zec e Duo un Pie. Per la musica, saranno presenti Desmadre Orchesta, Teepee, Jay Wolf, I Brema, Vilcabanda Sound System, Malaka Hostel, Musica Muta, Frank Sinutre, Voodoo Yayas, Stilex e Esteban Pavez.

C’è molta attesa per Compagnie ZEC, special guest di questa edizione. Zenzero e Cannella presentano uno spettacolo di mano a mano, giocoleria, equilibrismo e clownerie, assolutamente imperdibile. Ispirandosi a numeri insoliti di circo tradizionale d’altri tempi, ne propongono una versione rivisitata attraverso i linguaggi del circo contemporaneo. Magdalena Vicente e Nicolò Bussi si sono incontrati al Festival Circa ad Auch, nel sud della Francia. Oggi lavorano in alcune produzioni in Francia e in Italia, ricevendo ingaggi anche dall’altra parte del mondo, affascinando il pubblico con la loro creatività e la loro simpatia. Tra salti mortali, verticali a mezz’aria e grandi risate. Zenzero e Cannella, propongono un circo insolito, fatto di tradizione e rinnovamento creativo. Si sono formati principalmente all’Escuela Municipal de Artes Urbanas à Rosario (EMAU), a l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) e al Centre national des arts du cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne.

A fianco degli spettacoli busker, non mancheranno le iniziative collaterali. In primis, le bancarelle di artigianato creativo e gli stand gastronomici. Un servizio bus navetta da Lugagnano e da Bivio dei Baroni accompagnerà il pubblico nei luoghi di spettacolo. I dettagli del programma e la mappa degli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.bascherdeis.it e sulle pagine Facebook e Instagram del Festival.

Ingresso € 5.00; bambini fino a 10 anni gratuito