Piacenza Baseball, gli allievi U14 centrano il secondo posto

Se tutte le giovanili biancorosse non hanno di che lamentarsi per quanto ottenuto in regular season, certamente è la compagine Under 14 quella che può maggiormente gonfiare il petto. Otto vittorie e quattro sconfitte, piazza d’onore nel girone a una lunghezza dalla Crocetta Parma (9-3) e davanti alle altre due parmensi Junior (7-5) e Oltretorrente (0-12). Un risultato importante in questa categoria di passaggio dalla Under 12 dei più piccoli alla Under 15, che rappresenta l’approccio con il baseball vero e proprio. E non saranno pochi coloro che nel 2023 compiranno giustappunto il grande salto sul diamante del De Benedetti. Un percorso che in casa Piacenza viene tenuto nella massima considerazione, perchè si sta parlando di una fetta di futuro. Non a caso lo staff tecnico dell’unser 14 rappresenta un mix di quelli delle altre due espressioni del vivaio, vale a dire Under 15 e Under 12. Responsabile principale è stato Andrea D’Auria, coadiuvato dal pitching coach Kelvin Monsalve e dai coach Andrea Agosti, Davide Bertonazzi, Lorenzo Montanari e Samuele Riviera.

Questa la rosa che ha meritato il secondo posto: Alessandro Achilli, Mattia Agosti, Samuel Bertolini Joshua D’Auria, Giacomo Davoli, Daniel Esposito, Luca Pancini, Niccolò Piana, Christian Pucci, Mattia Riviera e Marco Travaini. Prossimo appuntamento la Coppa Regionale Emilia-Romagna con l’ambizione di migliorarsi e, chissà mai, fregiarsi di wquel primato sfuggito per poco in campionato.