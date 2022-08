Baseball, per l’Under 15 del Piacenza un quarto posto che pesa

La squadra più esperta del settore giovanile del Piacenza – la formazione Under 15 – si mette alle spalle una prima parte della stagione con il sorriso sulla bocca. Nel duro girone emiliano dell’area ovest, i biancorossi hanno saputo difendersi a denti stretti strappando un quarto posto dal peso specifico non indifferente. Nel girone dominato dal Sala Baganza (record 12-0), i piacentini hanno terminato a pari merito con lo Junior Parma (5 vittorie e 7 sconfitte), dietro anche a Codogno e Crocetta Parma ma davanti a Collecchio e Poviglio.

Il manager Andrea D’Auria non nasconde la sua soddisfazione: “Tornavamo in questa categoria dopo diverse stagioni di assenza, dovendo fare i conti con le distanze dettate dal diamante regolare del De Benedetti. Un approccio al baseball vero, servito sia a chi l’anno prossimo sbarcherà in Under 18, sia ai compagni più giovani che ancora per quest’anno si sono divisi col campionato Allievi Under 14”. L’esperienza proseguirà anche nel 2023, quando all’orizzonte si profilerà anche l’Under 18. Già in questi mesi Riccardo Lovattini, Pietro Mandas e Andrea Pancini hanno vissuto da vicino l’interessante realtà dell’Under 18, che rappresenta l’anticamera delle squadre maggiori. Tutti e tre hanno giocato infrasettimanalmente con la Crocetta Parma anticipando l’esordio in un campionato che nel 2017 riservò al Piacenza la straordinaria soddisfazione del terzo posto a livello nazionale con una squadra nella quale militavano i vari Molina, Sanna, Minoia, Casana che oggi vestono la casacca biancorossa in B.

Dopo una breve pausa, gli allenamenti riprenderanno a fine mese in vista del Torneo Regionale che scatterà il 10 settembre e del quale si è in attesa dei calendari. Evento di chiusura poi il Torneo Farnese del 50° a ottobre. Questo l’organico schierato durante la stagione:

STAFF TECNICO: Andrea D’Auria (manager), Kelvin Monsalve (pitching-coach), Andrea Agosti, Lorenzo Montanari e Samuele Riviera (coach).

ATLETI: Alessandro Achilli, Mattia Agosti, Joshua D’Auria, Giacomo Davoli, Tommaso Gerardi, Riccardo Lovattini, Pietro Mandas, Andrea Pancini, Christian Pucci, Mariano Riviera, Mattia Riviera e Marco Travaini.