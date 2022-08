Baseball, Piacenza non si ripete. In gara2 Reggio Emilia vince 9-2

Dopo la gran vittoria di sabato, Piacenza non riesce a ripetersi in gara2 della serie di semifinale play-off di B. Reggio Emilia impone la legge del più forte e risponde vincendo senza discussioni 9-2. I padroni di casa pagano a caro prezzo il brutto inizio di Cufrè che al 1° inning viene toccato tre volte in valida, colpisce due battitori e concede 4 punti cui se ne aggiunge un quinto a seguito di un errore difensivo.

Sul 5-0 le cose si complicano ulteriormente, in quanto per tutta la partita i battitori piacentini sbattono la faccia contro i lanci del venezuelano Da Silva, capace di restare sul monte tutta la partita senza mai andare in affanno. Subirà un punto al 3° (dopo che i compagni si erano già portati sul 6-0) per il singolo di Gardenghi, spostato in seconda da Chacon e battuto a casa da Schiavoni e poi un altro punto all’8° per il portentoso triplo di Calderon che conduce a punto Schiavoni (in base perchè colpito). Un po’ poco per preoccupare un Reggio con tanto fieno in cascina e capace di allargare il divario fino al 9-2 finale che certamente ha finito per punire oltre misura un Piacenza che ad ogni modo molto di più non poteva fare. Il round casalingo dei play-off si chiude con un 1-1 che lascia ancora chance ad un Piacenza che non sta mostrando alcun timore reverenziale nei confronti di un Reggio che, al di là di tutto, continua a godere del favore dei pronostici e che da sabato conterà sull’ulteriore vantaggio di giocare in casa.

Negli altri accoppiamenti della zona Nord Italia doppiette esterne di Codogno a Milano, rispettivamente a Trieste e San Bonifacio (VR) mentre in Sardegna Bolzano strappa il pareggio al Catalana. Il prossimo week-end si chiuderanno le serie a campi invertiti.

GARA2

REGGIO EMILIA 5-0-1-0-0-1-0-0-2 9 PIACENZA 0-0-1-0-0-0-0-1-0 2

Formazione: Chacon ss, Schiavoni 3b, Calderon es, Minoia ec, Gibson ed, Perez 2b, capra 1b, Molina dh/lan, Gardenghi ric. Lanciatori: Cufrè (rl4 bv4 bb1 k2 pgl5), Nodari (rl3 bv2 bb2 k1 pgl1), Sanna L. (rl1 bv0 bb0 k1 pgl0), Macak (rl0.2 bv2 bb1 k0 pgl2), Molina (rl0.1 bv0 bb0 k0 pgl0).