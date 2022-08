Baseball, varati i calendari dei playoff. Piacenza in campo dal 27 agosto

La Fibs ha diramato in queste ore il programma completo del primo turno dei play-off di Serie B, destinati a promuovere quattro squadre alla Serie A 2023. La formula prevede che le prime classificate di ognuno dei quattro gironi siano abbinate alle quarte dei gironi limitrofi così come le seconde alle terze. Al Piacenza, promosso alla post-season grazie al quarto posto nel girone A, è toccata come noto Reggio Emilia, prima nel girone B. Il confronto sarà al meglio delle cinque partite con il seguente programma: Gara1 sabato 27 agosto (ore 15) e Gara2 domenica 28 (ore 10) entrambe al De Benedetti. Da Gara3 ci si sposterà al Caselli di Reggio Emilia e precisamente sabato 3 settembre (ore 15). Gara4, se necessaria, si giocherà lo stesso giorno alle ore 20 mentre l’eventuale gara5 si giocherà, ancora a Reggio, domenica 4 settembre alle ore 15.

Il tabellone prevede che la vincente del confronto tra Reggio Emilia e Piacenza se la vedrà con la vincente di Milano-Crazy Sambonifacese (VR) e a quel punto in palio ci sarà la promozione nella massima serie. Restando in Italia Settentrionale gli altri abbinamenti sono Codogno-Junior Alpina Trieste e Bolzano-Catalana Alghero. Le altre due promosse usciranno dagli spareggi che interesseranno la zona Centro-Sud il cui tabellone partirà con i seguenti abbinamenti: Padule (FI)-Lancer’s Lastra a Signa (FI), Foggia-Boars Castiglione della Pescaia (GR), Nettuno 2 (RM)-Cupramontana (AN) e Swordfish Messina-Fiorentina.