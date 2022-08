Basket Podenzano al nastro di partenza per la stagione ’22-’23

Basket Podenzano pronto al nastro di partenza della serie D Emilia Romagna: reduce da una stagione che ha surclassato le aspettative, culminata con i quarti di finale di playoff, sfumati per 1-2 con i Tigers Villanova di Villa Verucchio (RN), la compagine valnurese si è ritrovata lunedì 29 agosto per il raduno l’inizio degli allenamenti. Sarà una preparazione corta e intensa quella iniziata lunedì al Centro Sportivo Valla di Podenzano, perché il calendario della Federazione vedrà i gialloblu già in campo venerdì 30 settembre in quel di Novellara (curiosa coincidenza, come lo scorso anno) e non vedrà sosta fino a Natale, in questa prima fase a gironi. Questa stagione infatti precede la riforma dei campionati FIP e la federazione ha deciso, in forma precauzionale, di dividere la serie D in 4 gironi (per area geografica) nella prima fase, che essendo breve terminerà a gennaio. La formula poi, per ora non pubblicata, contribuirà a mantenere i giochi aperti fino alla primavera in vista degli stravolgimenti di promozioni-retrocessioni che delineeranno le nuove categorie C e D.

Lo staff tecnico vede confermato il capo allenatore, Andrea Locardi, importante cardine del progetto complessivo che vede coinvolti anche ragazzi più giovani che disputeranno il campionato “gold”; novità invece per il vice che sarà coach Corrado “Tuzzo” Bertuzzi, conosciuto tecnico piacentino. L’ossatura della squadra è pressoché confermata: dagli esperti Giulio Coppeta, Paolo e Marco Pirolo, Pepi Petrov, fino ai giovani pieni di talento Tommaso Fellegara, Paolo Fermi, Matteo e Flavio Rigoni, Nicolò Fumi. Nuovi innesti saranno Francesco Galli, già a Podenzano 2 stagioni fa e proveniente dal San Mamolo Bologna; Filippo Alessandrini, giovane di talento della Bakery Pallacanestro Piacentina; Luca Bracchi, altro prodotto del vivaio Bakery che dopo infortuni importanti arriva comunque dall’ultima stagione disputata in serie B con la Fortitudo Alessandria, e tanta volontà di tornare ai livelli che lo hanno visto come uno dei migliori giovani piacentini degli ultimi anni. A completare il gruppo, due ragazzi di Podenzano (Villa e Borgogni) del promettente e ambizioso gruppo under15 “gold” che grazie al loro talento e al grande lavoro di formazione podenzanese in questi anni, covid nonostante, hanno e avranno le carte in regola per allenarsi con i loro beniamini: la crescita e l’inserimento progressivo delle giovanili è alla base della mission di Basket Podenzano.

Poco tempo per lavorare, e tanto da fare: solo 5 settimane di allenamenti prima dell’esordio in campionato, condite probabilmente da un paio di amichevoli con squadre piacentine, ma ancora da definire nei dettagli, per cercare di iniziare a respirare almeno il clima partita prima di gettarsi a capofitto in questa nuova impresa.