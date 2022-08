Bimbo di 15 mesi si ustiona con del caffè, interviene l’elisoccorso

Bimbo di 15 mesi si ustiona con del caffè in alta Valtrebbia, interviene l’elisoccorso. E’ stato un banale incidente domestico, quello che è avvenuto nel primo pomeriggio del 9 agosto in Alta Valtrebbia. Un piccolo di 15 mesi si sarebbe rovesciato addosso del caffè: i genitori spaventati hanno subito attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo e l’automedica di Bobbio. Attivato anche l’elisoccorso, che ha trasportato il piccolo a Parma per ulteriori accertamenti. Le condizioni del bimbo non sembrano essere gravi.