Bobbio Film Festival, è la volta di Settembre ai Chiostri di San Colombano

Prosegue la 25esima edizione del Bobbio Film Festival. Questa sera 2 agosto, alle 21 e 15, i chiostri di San Colombano ospiteranno la proiezione di “Settembre”. Ospiti della serata la regista Giulia Steigerwalt e l’attrice Barbara Ronchi. Sale l’attesa anche per l’appuntamento di domani, 3 agosto: il premio Oscar Giuseppe Tornatore al termine della proiezione del suo documentario Ennio, dedicato a Ennio Morricone.

LA TRAMA

Non è semplice restare indifferente al sospetto di un male incurabile per Francesca, specie se il marito sembra ignorarla. Né è facile per l’adolescente Maria prepararsi ad avere una storia d’amore con un coetaneo troppo disinibito, ben diverso dal simpatico Sergio, il figlio di Francesca, disposto ad allenarla a quanto l’aspetta. Ma non se la passa bene neanche il medico da cui Francesca attende di sapere: Guglielmo infatti sembra disinteressato al mondo e quale unico tramite con la realtà è una giovane prostituta che non può pero ricambiare il suo senile attaccamento.

Il Bobbio Film Festival, diretto da un comitato costituito dal suo fondatore Marco Bellocchio, originario del borgo emiliano, da Pier Giorgio Bellocchio e Paola Pedrazzini, si radica nell’ormai storica progettualità artistica della Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio (che conferirà la cittadinanza onoraria a Marco Bellocchio nel corso del Festival) con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e soprattutto di Fondazione di Piacenza e Vigevano, la realtà con cui Fondazione Fare Cinema ha stretto un’importante sinergia con la neonata Bottega XNL nel cuore di Piacenza. Info www.fondazionefarecinema.it

INFO E BIGLIETTI

Biglietto singolo: € 8 posto numerato. I biglietti sono acquistabili allo IAT di Bobbio (piazza S. Francesco) tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, nelle sere di Festival a Bobbio all’ingresso del chiostro di San Colombano (in piazza Santa Fara) dalle 19.30 alle 21.30 oppure online su www.fondazionefarecinema.it nella sezione del sito Bobbio Film Festival. In caso di maltempo sulle pagine Facebook e Instagram di Fondazione Fare Cinema saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 333 5810876 dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 oppure scrivere a biglietteria@fondazionefarecinema.it.