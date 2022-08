Boom di “fuori sede”, la domanda supera l’offerta. Quanto costa Piacenza per uno studente?

Negli ultimi anni Piacenza è diventata sempre più una “città universitaria”, grazie all’aumento di corsi di laurea messi a disposizione dagli atenei. Da ultimo, quello di Medicina in lingua inglese dell’Università di Parma, ospitato nei locali del Collegio Alberoni, che attrae un vasto numero di studenti da altre parti d’Italia e dall’estero. Ma non solo, studenti “fuori sede” arrivano nella nostra città anche per frequentare i corsi dell’Università Cattolica (molto gettonata per studenti stranieri la facoltà di Agraria), del Politecnico di Milano e del Conservatorio “G. Nicolini”. Chi arriva da altre città, necessariamente, cerca una casa o almeno una stanza. Al boom di richieste, però, non corrisponde un numero sufficiente di offerte.

“I nuovi corsi universitari aggiunti a Piacenza hanno dato vita a un aumento improvviso del flusso di studenti che cercano un alloggio, ma l’offerta è scarsa – ci racconta Roberta Chiusa, agente immobiliare piacentina -. Spesso gli appartamenti vengono “bloccati” pochi minuti dopo la pubblicazione sul sito web. Talvolta capita che alcuni studenti scelgano di vivere altrove (Fiorenzuola, Codogno, Lodi in primis) per poi fare i pendolari”. Già l’anno scorso, quando il corso di Medicina in inglese era ai nastri di partenza, gli studenti lamentavano la scarsità di alloggi disponibili. La nostra indagine, condotta attraverso bacheche di annunci, portali web, social network, agenzie immobiliari e contatti diretti, ha portato alla luce tendenze e prezzi medi che il mercato immobiliare offre agli studenti che decidono di vivere a Piacenza. Non essendo una grande città come Milano o Bologna o una città universitaria affermata come Parma o Pavia, vivere a Piacenza oggi per uno studente conviene di più che altrove. I prezzi sono ancora relativamente bassi.

CHE TIPO DI ALLOGGIO CERCANO GLI STUDENTI? – La maggior parte degli studenti preferirebbe vivere in un appartamento indipendente. Dunque, i più gettonati sono i bilocali: una sola camera da letto singola o matrimoniale “a uso singola”. Chi è disposto invece a condividere l’appartamento – stando agli annunci di case disponibili che abbiamo analizzato, aggiornati al 28 agosto – dovrà dimenticarsi di avere un bagno privato: su un totale di nove appartamenti con almeno due stanze solo due hanno più di un bagno. Discorso analogo per gli affitti delle singole stanze.

IDENTIKIT DEL “FUORI SEDE” – Lo studente “fuori sede” medio è sprovvisto di automobile, dunque non ha necessità di un box o un posto auto e non ha bisogno di risiedere fuori dalla ztl, contrariamente a molte famiglie che invece la considerano un ostacolo. Di conseguenza preferisce un appartamento (o una stanza) in centro storico, così al mattino può recarsi all’università in bicicletta o in autobus e alla sera partecipa alla vita della città senza lunghi spostamenti. Data l’assenza di corse urbane serali e notturne, risulterebbe difficile per uno studente non automunito recarsi in centro città se vivesse in una zona periferica.

GLI STUDENTI STRANIERI – Dall’Europa e non solo: il flusso di studenti stranieri che scelgono Piacenza per studiare ha origini variegate. La maggior parte di questi cerca un alloggio per un tempo inferiore alla durata di un corso di laurea (dai tre mesi a un anno e mezzo), frequentando magari corsi di specializzazione, master o similari. “Molti arrivano dalla Turchia, dall’Iran e da Israele, e sono orientati verso i corsi in lingua inglese offerti dalla sede piacentina del Politecnico di Milano. Chi arriva dall’India predilige la nuova facoltà di Medicina in inglese dell’Università di Parma. Capita di affittare appartamenti a studenti e studentesse che arrivano da Cina e Corea del Sud per frequentare il Conservatorio Nicolini. L’anno scorso mi ha contattata una studentessa che veniva dal Texas per un corso di Enologia dell’Università Cattolica“, spiega Roberta Chiusa.

COSA SI TROVA? – Chi cerca casa oggi, 28 agosto, trova un’abbondanza di trilocali, la maggior parte dei quali in centro storico o immediatamente fuori: via Taverna, piazzale Milano, via Alberoni, stradone Farnese ma anche via Conciliazione, viale Dante, Cheope e via Ottolenghi. Non mancano i bilocali, in centro storico o nelle vicinanze dell’Università Cattolica. “Gli immobili a disposizione sono di scarsa qualità – denuncia Kastriot Cara, agente immobiliare, che svela un progetto in corso – Nel palazzo dell’ex Osteria Santo Stefano (non distante dal Politecnico, ndr) sorgerà un residence per studenti con finiture extra-lusso. Saranno ricavate 17 unità (posto letto e bagno privato) e verranno realizzati spazi comuni come lavanderia, cucina e una zona studio. Dovrebbe essere pronto entro l’estate 2023 e il prezzo di affitto di un’unità sarà in linea con il mercato”.

I PREZZI – Quanto costa Piacenza per uno studente “fuori sede”? Non è semplice fare una comparazione che tenga conto di tutte le variabili che gli immobili presentano (zona, piano, metratura, letto singolo o matrimoniale, servizi come aria condizionata, cantina, balconi, WiFi, TV satellitare, …). Ponderando tutti questi indicatori in base al grado di importanza dei singoli servizi abbiamo calcolato una media per ogni tipologia di soluzione disponibile sul mercato, tenendo in considerazione prezzi comprensivi di spese condominiali, escluse le utenze. Un bilocale indipendente fra i 45 e gli 80mq a Piacenza costa in media 592€ al mese. Una stanza in un trilocale o quadrilocale si aggira in media sui 370€. C’è anche la possibilità di condividere un bilocale, se questo è provvisto di un divano letto in soggiorno o di una camera con due letti separati. In questo caso la spesa media è di 340€. I proprietari che affittano singole stanze di un appartamento chiedono in media 350€ se offrono il bagno privato, e paradossalmente di più se il bagno è in comune: 415€. In sintesi, quanto spende uno studente? La media generale si aggira sui 414€ al mese.

PROBLEMATICHE – Non di rado accade che proprietari rifiutino di affittare i propri appartamenti a studenti, per varie ragioni (garanzie economiche, incuria, ecc.), tagliando così una fetta consistente dell’offerta immobiliare all’abbondantissima richiesta da parte di “fuori sede”. Talvolta questi vengono accolti da città o paesi limitrofi per poi spostarsi a Piacenza tutti i giorni per frequentare le lezioni e sostenere gli esami. A Fiorenzuola una singola stanza costa in media 200€ mensili, a Lodi per un bilocale indipendente di 50mq servono dai 500 ai 650€, e per una stanza in un residence occorre una spesa mensile di 500€. A Codogno un bilocale va dai 450 ai 550€.