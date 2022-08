Brutta caduta in bicicletta, giovane trasportato a Parma in eliambulanza

Brutta caduta in bicicletta, giovane trasportato all’ospedale di Parma in eliambulanza. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 agosto nelle vicinanze di Rallio di Rivergaro (Piacenza). Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, un 20enne, procedeva in sella ad una mountain bike lungo un tratto in discesa: nell’affrontare una curva ha perso il controllo della bicicletta, finendo a terra e riportando un trauma facciale.

E’ stato soccorso dai sanitari, giunti con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo, e nel frattempo è stato attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Dopo le prime cure, lo sfortunato ciclista è stato condotto in volo all’ospedale Maggiore di Parma in codice giallo. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta.