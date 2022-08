Cade con la bici sulla strada di Campremoldo, soccorso 73enne

Cade con la bici da corsa sulla strada per Campremoldo di Gragnano Trebbiense. Un uomo di 73 anni, forse per un malore, è caduto e ha battuto la testa sull’asfalto riportando un trauma cranico. L’uomo era in compagnia di altri ciclisti che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Nicolò.