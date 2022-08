Cade nella sua abitazione a Podenzano, 74enne grave a Parma

Infortunio domestico a Podenzano per un 74enne, trasportato in condizioni gravi a Parma. Una caduta accidentale in casa si è rivelata assai più grave del previsto per l’anziano che ha riportato un serio trauma. L’uomo è stato soccorso dai sanitari giunti nell’abitazione con l’auto infermieristica del 118 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio.

È stato deciso di far intervenire anche l’elisoccorso decollato dall’aeroporto Brescia-Montichiari che è atterrato nei pressi del cimitero del paese e ha trasportato in volo il paziente all’ospedale Maggiore di Parma in codice rosso.