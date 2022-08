Cade sulla ciclabile a Vallera, soccorso un ciclista

Intorno alle 12,30 del 10 agosto un uomo di 49 anni, mentre era in sella bicicletta, all’altezza di Vallera, è accidentalmente caduto mentre percorreva la pista ciclabile della strada per Gossolengo. Nella rovinosa caduta ha sbattuto sull’asfalto riportando trauma cranico commotivo. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo.