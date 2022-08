Caldo, Sgorbati “Riattivare i centri climatizzati per la terza età”

“Auspico che l’amministrazione comunale di Piacenza stia lavorando per riattivare con urgenza almeno uno dei due centri climatizzati per la terza età”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Federica Sgorbati (Patrizia Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi). Di seguito il testo della nota:

Stante il caldo estremo di questi giorni portato dall’anticiclone proveniente dall’Africa e la conseguente allerta meteo per temperature estreme diramata dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, auspico che l’amministrazione comunale della città stia lavorando già dalle scorse settimane per riattivare con urgenza almeno uno dei due centri climatizzati per la terza età che il Comune di Piacenza generalmente allestiva presso il Circolo il Tulipano e presso la Sala della Partecipazione di Via Taverna 39, sede dei servizi sociali. Ciò sarebbe importante al fine di offrire, come sempre fatto prima dell’emergenza pandemica, un minimo refrigerio durante il giorno alle persone anziane che non ne hanno la possibilità intervallando la permanenza con momenti di intrattenimento e di iniziative ricreative e culturali.

Ovviamente, come negli anni scorsi, auspico che, qualora vi sia tale attivazione, la frequentazione sia libera e aperta a tutti i cittadini interessati con l’ulteriore previsione di un servizio di trasporto dedicato per coloro che fossero impossibilitati a raggiungere autonomamente la struttura climatizzata.