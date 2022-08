Camminate Piacentine, compiono 5 anni le Guide Marsupio di Edizioni Officine Gutenberg

È passato un lustro dall’uscita della prima Guida Marsupio scritta da Achille Menzani e in questi anni le edizioni targate Edizioni Officine Gutenberg sono aumentate fino ad arrivare all’ultima appena presentata: La Via del Sale Piacentina.

Dalla volontà di trovare un nuovo formato alle storiche “Camminate Piacentine”, cinque anni fa sono nate le Guide Marsupio (tra cui si conta anche quella dedicata agli amanti della bicicletta, ossia le “Pedalate Piacentine”) e da allora è iniziato un nuovo viaggio alla scoperta delle nostre vallate, tra edizioni dedicate a zone ben precise, come per la val Trebbia e val Nure (creati insieme a Trailvalley), passando per le “raccolte” fino a quelle a tappe. Un percorso partito con il volume dedicato alla Bassa val Trebbia e proseguito toccando tutte le valli piacentini, tra luoghi che i “camminatori seriali” della nostra provincia (e non solo) conoscono ormai molto bene e altri che invece sono per tantissimi ancora da scoprire.

Tra sentieri e passaggi, salite e discese, le guide sono arrivate oggi all’undicesimo volume, salendo sulle cime più alte del territorio, quelle che a volte sfiorano altre province e regioni, e poi scendendo le vallate fino alla pianura, con trekking più facili e adatti a tutti ma non per questo meno affascinanti. Andando per ordine, dopo la mitica numero 1 della Bassa val Trebbia, è arrivata la sua “sorella non gemella” della Media val Trebbia. Sono stati affrontati i 69 km del Sentiero del Tidone dal Penice fino al Po (o al contrario, come più vi piace insomma!), poi insieme a Trailvalley è nata una mini collana dedicata alla val Nure con le Camminate Bettolesi, Farinesi e Pontolliesi.

Nel frattempo la casa editrice piacentina ha dato alla luce anche le raccolte: prima Estate, poi Primavera e Inverno. Guide studiate in modo da proporre agli amanti del trekking soluzioni diverse in base alle varie stagioni, per ognuna delle nostre valli. In mezzo alle varie camminate nel maggio 2021 sono nate le Pedalate Piacentine, stesso formato, ma stavolta dedicata agli amanti della bicicletta. Si arriva ad oggi con l’ultima nata, la guida numero 11, ossia “La Via del Sale Piacentina”, studiata, camminata e creata insieme a Barbara, Federico, Beatrice, Giulia e Stefano, i ragazzi della pagina Instagram “La via del sale”.