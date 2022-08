Candidati last minute e sorprese, 14 i piacentini in corsa. Pochi eleggibili

Sono 14 i piacentini che aspireranno, il prossimo 25 settembre (salvo sorprese last minute), a un posto in Parlamento. Fra questi, sette correranno nel collegio uninominale (la sfida “all’ultimo voto” in cui vince solo chi prevale sugli altri), 5 alla Camera e 2 al Senato. Sette candidati sono inseriti solamente nelle “liste bloccate” del plurinominale (proporzionale), mentre in quattro casi lo stesso nome compare in entrambi gli spazi (Ghetti, Foti, Murelli e De Falco).

Al termine della giornata di lunedì 22 agosto tutte le forze politiche candidate alle prossime elezioni politiche hanno presentato alla Corte d’Appello di Bologna i nominativi proposti. L’ufficialità sarà data successivamente al vaglio dei candidati da parte dei giudici della stessa Corte, quindi potrebbero esserci variazioni e sorprese dell’ultimo minuto.

Ecco i candidati (in aggiornamento):

COLLEGIO UNINOMINALE EMILIA ROMAGNA-U01

Per la Camera lo scontro sarà fra Beatrice Ghetti (centrosinistra), Tommaso Foti (centrodestra), Sabrina De Canio (Terzo polo), Carmine De Falco (M5S) ed Elena Maria Anelli (Unione popolare).

Per un posto in Senato correranno Giuseppe Negri (centrosinistra), Elena Murelli (centrodestra), Alessandro Sbalbi (Terzo polo), Gabriella Blancato (M5S) e Haitham Allawi (Unione popolare).

PLURINOMINALE EMILIA ROMAGNA-U01

Partito Democratico – Capolista alla Camera sarà la deputata uscente Paola De Micheli. Con lei Andrea Rossi, Beatrice Ghetti e Lanfranco De Franco (Art.1). Al Senato spicca il nome dell’ex ministro Graziano Delrio, capolista. Gli altri nomi sono quelli di Barbara Lori, Nicola Rinaldi (Repubblicani europei) e Daria De Luca (Psi).

Verdi/Sinistra Italiana – Alla Camera candidata come capolista Carlotta Bonvicini, segue Luca Fornasari. Terza la piacentina Giulia Deviletti (Si), quarto Paolo Burani. Nel listino del Senato la segretaria di Possibile Beatrice Brignone è davanti a Giuseppe Civati, Licia Veronesi e Antonio Lo Fiego.

Fratelli d’Italia – Alla Camera il deputato piacentino uscente Tommaso Foti sarà il capolista nel proporzionale, seguito nella lista da Ylenja Lucaselli, Gianluca Vinci e Gaetana Russo. Al Senato la rosa è formata da Elena Leonardi, Michele Barcaiuolo, Ella Bucalo e Alessandro Aragona.

Lega – Alla Camera capolista del plurinominale nella Circoscrizione di Piacenza-Parma-Reggio Emilia sarà Armando Siri. Nello stesso collegio, in lista anche i deputati uscenti Benedetta Fiorini e Giovanni Tombolato. Al Senato nella circoscrizione Ovest capolista l’uscente Stefano Corti con i deputati Elena Murelli e Maurizio Campari

Forza Italia – Capolista alla Camera sarà Pietro Vignali. Gli altri candidati, nell’ordine, sono: Marica Sarti, Gianluca Argellati (sindaco di Vigolzone) e la piacentina Isabella Martini. Capolista al Senato Antonio Barboni, seguito da Laura Schianchi, Claudio Bassi e Paola Pizzelli (vicesindaco di Fiorenzuola d’Arda).

Noi Moderati – Alla Camera la capolista è Francesca Gambarini. Seguono nell’elenco Federico Botti, la piacentina Luciana Meles, Francesco Patamia.

Azione/Italia Viva – Sarà il presidente di Azione, il senatore uscente Matteo Richetti, il capolista alla Camera. Al Senato il collegio proporzionale sarà capitanato dalla deputata uscente Sara Moretto (Iv).

Movimento 5 Stelle – Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco e Maria Francesca Pugliese compongono la rosa di candidati per la Camera dei Deputati. Al Senato capolista la senatrice uscente Maria Laura Mantovani, poi Stefano Zambonini, Elisabetta Canovi e Giuseppe Cappa.

Unione Popolare – Alla Camera il capolista è Andrea Bui; a seguire la piacentina Mariagrazia Cristalli, Alberto Montelaghi e Maria Elena Antinori. Al Senato Paola Varesi davanti a Stefano

Lugli, Beatrice Baruffini e Luigi Orrù.

I COLLEGI

Alla Camera dei Deputati la provincia di Piacenza è compresa nel collegio uninominale Emilia Romagna-U01, che abbraccia anche i comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e Soragna, e nel plurinominale Emilia Romagna-P01, che comprende anche l’intera provincia di Parma e buona parte di quella di Reggio Emilia.

Al Senato il collegio uninominale Emilia Romagna-U01 comprende le province di Piacenza e Parma e la parte settentrionale della provincia di Reggio Emilia, mentre per il plurinominale la regione è spaccata in due: Piacenza rientra nel collegio Emilia Romagna-P01 insieme a Parma, Reggio Emilia, larga parte della provincia di Modena e due comuni della città metropolitana di Bologna. Nei collegi uninominali ogni coalizione esprime un nome unico condiviso, mentre nei plurinominali a ogni simbolo corrisponde una rosa bloccata di nomi.