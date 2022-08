Canottieri Ongina conferma la diagonale Ramberti-Miranda

Secondo anno in giallonero per il regista romagnolo, mentre l’opposto di origini cubane è all’ottava stagione a Monticelli – Una garanzia in un organico molto rinnovato che si cimenterà in un girone formato da avversarie completamente inedite rispetto alla scorsa stagione. La Canottieri Ongina riproporrà la diagonale “regina” titolare della scorsa annata pallavolistica, che sarà composta nuovamente dal palleggiatore Thomas Ramberti e dall’opposto Henry Miranda. Romagnolo classe 1993, Ramberti è al suo secondo anno in giallonero, mentre l’opposto di origini cubane (classe 1997) è all’ottava stagione a Monticelli.

“In una stagione – le parole del direttore sportivo Donato De Pascali – in cui almeno 4/7 dell’eptetto titolare vedrà nuovi protagonisti, ci appoggiamo con rinnovata fiducia alla regia di Ramberti per costruire la nuova Canottieri. Sulla base delle sue peculiarità di distribuzione basate sullo sviluppo del gioco veloce, cercheremo di costruire un sistema efficiente che possa offrire aperture offensive diversificate a seconda di scelte tattiche correlate all’avversario di turno ma non solo. Thomas è un palleggiatore che permette questo tipo di approccio in funzione degli obiettivi stagionali. In senso più generale, considerando le difficoltà emerse nella seconda fase della scorsa stagione, alla sorte chiediamo semplicemente la salute”.

Quindi aggiunge. “Si conferma che il posto 2 della Canottieri Ongina rimane anche per quest’anno targato L’Avana. Dopo aver raccolto qualche stagione fa l’eredità da Maikel Cardona, il nostro caraibico dovrà anche quest’anno garantire il solido consueto fatturato in termini di punti. Allontanandosi dal concetto limitato ai numeri accumulati nel gioco di rete, Henry possiede ancora grandi margini di crescita nei fondamentali utili nella costituzione del sistema di gioco senza che questi minimi termini di sacrificio possano condizionare le sue caratteristiche di giocatore clutch (colui a cui sono destinati consapevolmente i palloni che “scottano” e che con alta probabilità vengono messi a terra, ndc). Per lui le responsabilità aumenteranno”.

“Alla Canottieri Ongina – le parole di Ramberti – mi sono trovato subito a “casa” sia con la società sia con lo staff tecnico; anche con i compagni di squadra dopo un po’ di amalgama si sono creati rapporti professionali per provare ad arrivare all’obiettivo minimo prefissato ovvero i playoff, anche se non è stato semplice per diverse dinamiche, infortuni e Covid. Subito da entrambe le parti c’è stata voglia di continuare per la stagione successiva, sentendomi con l’allenatore Gabriele Bruni addirittura con un pizzico di grinta in più per poter fare ancora meglio. La loro fiducia nei miei confronti mi ha fatto davvero piacere, per questo motivo la voglio cogliere per crearmi ulteriori stimoli per migliorare il gioco, la squadra e personalmente. La prossima stagione sarà una sorta di “punto zero” sia per me, per la società e per lo staff tecnico perché è stato rivoluzionato e ringiovanito molto il roster. Aggiungendo freschezza, con la possibilità di poter aggiungere più volume di lavoro, ma comunque di ragazzi che hanno già delle ottime esperienze, alcuni anche di categorie superiori, per cui sono molto fiducioso del lavoro svolto da nostro direttore sportivo. Ringrazio ancora tutto l’ambiente per la mia riconferma”.

“Sono tanti anni – afferma Henry Miranda – che sono qua, Monticelli è casa mia. Sono contento, voglio disputare ancora un campionato di vertice come nella scorsa stagione, sperando però non ci siano i problemi che ci hanno limitato e potercela così giocare al meglio. Sono fiducioso per la prossima stagione e carico per questa nuova sfida”.

Nella fotoHenry Miranda (Canottieri Ongina)

Ufficio stampa Canottieri Ongina