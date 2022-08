Canottieri Ongina, esordio di fuoco ad Acqui Terme contro l’ex azzurro Matteo Martino

Partirà da Acqui Terme la nuova avventura della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile. Come noto da alcune settimane, la compagine piacentina del presidente Fausto Colombi è stata inserita nel girone A in compagnia di formazioni piemontesi e liguri, rivoluzionando in toto il parco-avversarie. Per i gialloneri di coach Gabriele Bruni, subito un debutto di fuoco sabato 8 ottobre ad Acqui Terme contro la Negrini Cte, mentre l’esordio interno è previsto sabato 15 ottobre alle 18 (giorno e orario scelti per le gare casalinghe) a Monticelli d’Ongina contro i liguri dell’Albisola.

“Sarà senza dubbio un esordio difficilissimo – commenta il direttore sportivo della Canottieri Ongina Donato De Pascali – Acqui era già una buonissima squadra e ha innestato nel proprio motore l’opposto Davide Cester da Foligno e l’ex azzurro Matteo Martino che non ha bisogno di presentazioni. Nel complesso, ci aspetta una prima parte di calendario ricca di scontri diretti tutti da giocare in trasferta, come per esempio Sant’Anna, Pvl e Alto Canavese. Una cosa è certa: dopo il 19 novembre capiremo meglio il tipo di campionato che andremo a disputare”. Questo il cammino della Canottieri Ongina nel girone A di serie B maschile.

Girone d’andata:

prima giornata (8 ottobre ore 21 ad Acqui Terme): Negrini Cte Acqui-Canottieri Ongina

seconda giornata (15 ottobre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Albisola

terza giornata (23 ottobre ore 18 a San Mauro Torinese): Sant’Anna Tomcar-Canottieri Ongina

quarta giornata (29 ottobre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Colombo Volley Genova

quinta giornata (5 novembre ore 18,30 a Ciriè): Pvl Cerealterra Ciriè-Canottieri Ongina

sesta giornata (12 novembre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Fenera Chieri

settima giornata (19 novembre ore 18 a Cuorgnè): Alto Canavese-Canottieri Ongina

ottava giornata (26 novembre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Pallavolo Alba

nona giornata (3 dicembre ore 18 a La Spezia): Npsg La Spezia-Canottieri Ongina

decima giornata (10 dicembre ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Novi Pallavolo

undicesima giornata (17 dicembre ore 21 a Torino): Volley Parella Torino-Canottieri Ongina

dodicesima giornata (7 gennaio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Zephyr Mulattieri

tredicesima giornata (14 gennaio ore 18 a Genova): Cus Genova-Canottieri Ongina

Girone di ritorno:

prima giornata (4 febbraio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Negrini Cte Acqui

seconda giornata (11 febbraio ore 21 ad Albisola Superiore): Albisola Pallavolo-Canottieri Ongina

terza giornata (18 febbraio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Sant’Anna Tomcar

quarta giornata (25 febbraio ore 21): Colombo Volley Genova-Canottieri Ongina

quinta giornata (4 marzo ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Pvl Cerealterra Ciriè

sesta giornata (11 marzo ore 20,30 a Chieri): Fenera Chieri 76-Canottieri Ongina

settima giornata (18 marzo ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Alto Canavese

ottava giornata (25 marzo ore 21): Pallavolo Alba-Canottieri Ongina

nona giornata (1 aprile ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Npsg La Spezia

decima giornata (15 aprile ore 21 a Novi Ligure): Novi Pallavolo-Canottieri Ongina

undicesima giornata (22 aprile ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Volley Parella Torino

dodicesima giornata (29 aprile ore 17 a Santo Stefano di Magra): Zephyr Mulattieri-Canottieri Ongina

tredicesima giornata (6 maggio ore 18 a Monticelli): Canottieri Ongina-Cus Genova.