Capotreno aggredita su un regionale, sindacati “Ennesimo episodio”

“Ennesimo caso di violenza ai danni di una capotreno sul treno 3921 che doveva partire da Piacenza con destinazione Ancona, dove un viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio avrebbe dato in escandescenza aggredendo la capotreno durante il consueto svolgimento dell’attività di controllo”. Lo scrivono in una nota i sindacati di categoria. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata e la capotreno è dovuta ricorrere alle cure in ospedale a Piacenza.

“Nel silenzio assoluto delle autorità competenti, le organizzazioni sindacali Regionali dell’Emilia Romagna Filt Cgil, Fit Cisl e UIltrasporti rinnovano a gran voce la richiesta di maggior sicurezza e controlli, in particolare sulle linee periferiche e taluni soggetti una volta fermati devono ricevere il “Daspo” dai mezzi pubblici. Questi reati, queste aggressioni subiti dai lavoratori non sono più tollerabili. È un diritto sacrosanto di ogni lavoratrice e lavoratore recarsi al lavoro con l’obiettivo di rientrare a casa, al termine del turno, sano e salvo”. Le segreterie regionali dell’Emilia Romagna dei sindacati esprimono la propria “solidarietà alla Capotreno augurandole una pronta guarigione”.