Caro bollette, Zanichelli (M5S) risponde a Fida “Aiuti subito da extra-profitti delle multiutility”

All’intervento di Giorgia Tosi, presidente di Fida (Federazione Italiana Dettaglianti dell’alimentazione) Piacenza, ha risposto il candidato al plurinominale della Camera dei Deputati Davide Zanichelli. L’intervento dell’esponente del Movimento 5 Stelle sul tema del caro energia si aggiunge a quelli di Europa Verde, Forza Italia e Fipe.

“Non può rimanere inascoltato l’allarme di FIDA Piacenza. Ma intanto il prezzo del gas vola: con l’indice TTF che ha raggiunto il massimo storico 320 euro al MWh e il Pun (il prezzo unico nazionale) che è oltre 600 euro a Mwh, dopo aver toccato un massimo di 650. Prezzi quattro o cinque volte superiori a quelli di un anno fa e che ricadranno su consumatori e famiglie anche nel carrello della spesa – dichiara Zanichelli – Non c’è tempo da perdere, sarà un autunno-inverno terribile per imprese e famiglie. Queste tematiche devono essere al centro della campagna elettorale e dell’agenda politica; è da irresponsabili parlare di politicismi o di proposte irrealizzabili, a partire dalla Flat Tax, al Ponte sullo Stretto fino ai viaggi a Roma pagati dal Governo come vorrebbe Calenda che nulla hanno a che vedere con il problema enorme del caro energia che dobbiamo urgentemente affrontare. Servono invece, al più presto, misure incisive, concrete. Serve inoltre un piano di contrasto alla crisi energetica che agisca sia a breve che a medio-lungo termine”.

“È fondamentale – prosegue Zanichelli – che, subito dopo le elezioni, vengono stanziati aiuti sostanziosi a famiglie e imprese per ridurre l’impatto del caro-bollette, finanziati dagli extra-profitti che ancora non sono stati riscossi per colpa della scarsa incisività del Governo Draghi. Sono almeno 40 i miliardi stimati degli extra-profitti delle società energetiche italiane, comprese le multiutilty, comprese quelle emiliane come IREN, tra il 2021 e i primi mesi del 2022. E dei 10 miliardi che dovevano arrivare alle casse dello Stato ne è arrivato soltanto uno. A dispetto dell’aumento degli stipendi, compresi quelli dei membri del CDA di Iren che si sono aumentati lo stipendio di 7.000 euro. E’ da queste multiutility che stanno facendo grandi guadagni; devono invece arrivare i fondi per la riduzione delle bollette”.

“Ma è anche sul medio e lungo periodo che occorre intervenire. E su questo il M5S ha già tracciato una strada. Occorre aumentare l’indipendenza energetica, attraverso la riduzione dei consumi con la prosecuzione del Superbonus, misura fondamentale per il ridurre gli sprechi. Occorre creare a livello europeo una struttura unica per l’acquisto di energia che unisca tutti i Paesi, in modo da ottenere prezzi migliori e un tetto comune al prezzo energetico. E serve un grande piano europeo, un Energy Recovery Plan che stanzi il denaro sufficiente per proteggere cittadini, famiglie e imprese dal rincaro di bollette e prezzi dell’energia. Serve, infine, un grande sforzo diplomatico per la cessazione del conflitto in Ucraina perseguendo con tutti gli sforzi la pace in Europa. Solo seguendo queste linee-guida, che da tempo il M5S e Giuseppe Conte invocano nel silenzio degli altri partiti, possiamo ripartire”, conclude l’esponente pentastellato.