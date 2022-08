Chiuse via Ferdinando di Borbone e via Leccacorvi. Borghetto non raggiungibile dalla via Emilia

A seguito delle abbondanti piogge delle ultime ore, il Servizio di Protezione Civile comunale informa che si è reso necessario a Piacenza chiudere alla circolazione per un tratto di circa 500 metri di via Ferdinando di Borbone, all’altezza del sottopasso ferroviario. Si renderà necessaria, di conseguenza, la deviazione dei bus urbani che percorrono lo stesso tragitto. Per raggiungere il centro abitato di Borghetto si deve transitare lungo strada Caorsana (prendendo quindi la strada per Cortemaggiore): l’abitato non è raggiungibile dalla via Emilia Parmense.

Il Comune informa inoltre che a breve si procederà alla chiusura di via Leccacorvi per un tratto di 500 metri all’altezza del sottopasso autostradale. Sono state attivate le procedure per il ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità, compatibilmente con lo sviluppo della situazione metereologica in atto.