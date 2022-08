Chiusura pomeridiana sabato 13 agosto per l’ufficio Ztl

Il Comune di Piacenza informa che sabato 13 agosto, l’ufficio Permessi Ztl di p.zza Cittadella 13 osserverà un orario di apertura ridotto, chiudendo alle 13.30 anziché, come di consueto, alle 19. Da martedì 16, dopo la chiusura festiva nel giorno di Ferragosto, il servizio riprenderà l’attività con gli orari abituali di operatività nei giorni feriali, sabato incluso: dalle 7.30 alle 19 per i permessi giornalieri, mentre per i permessi permanenti l’accesso è solo su appuntamento tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30, senza appuntamento il giovedì dalle 14.30 alle 17. Per contatti: 0523-614350 (telefono e fax); ztlpiacenza@inservicesc.it.