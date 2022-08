Ciclismo, domenica lombarda per Allievi ed Esordienti dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi

Domenica lombarda per gli Allievi e gli Esordienti dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, di scena su due fronti. A Fara Gera d’Adda (Bergamo), gli Allievi parteciperanno alla 67esima Coppa Gonfalone, con partenza alle 9 e 88 chilometri da percorrere. Per il team di Sarezzo, al via Giuseppe Smecca, Manuel Quaresmini, Alessandro Barbieri e Francesco Baruzzi.

Gli Esordienti, invece, pedaleranno a Calvagese della Riviera (Brescia): alle 9 il via per i primi anni (Lorenzo Celiento, Marco Falvo, Diego Fiore, Gabriele Ghidini, Ivan Guzza, Riccardo Pasini) con 35 chilometri e 350 metri da percorrere, mentre alle 10,15 partiranno i secondi anni (Filippo Maestri, Alessandro Marzocchi e Matteo Mori), che vedranno il traguardo dopo 45 chilometri e 450 metri.