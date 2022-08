Ciclismo, doppio piazzamento per gli Esordienti dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi

Doppio piazzamento in terra bresciana per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, protagonista con gli Esordienti a Calvagese della Riviera (Brescia). Nella corsa per secondi anni, quinto posto per il mantovano Alessandro Marzocchi e sesta posizione per il bresciano Matteo Mori, piazzati nella volata per il quarto posto. Il successo è andato a Thomas Dalla Bona (FDB Cologna Veneta), che ha regolato i compagni di fuga Edoardo Riccadona (Barlottini Ekoi Body Energie) e Nicolas Reccagni (Ronco Maurigi Delio Gallina).

RISULTATI

Esordienti secondo anno Calvagese della Riviera: 1° Thomas Dalla Bona (FDB Cologna Veneta) 45 chilometri in 1 ora 10 minuti, media 38,597 chilometri orari, 2° Edoardo Riccadona (Barlottini Ekoi Body Energie), 3° Nicolas Reccagni (Ronco Maurigi Delio Gallina), 4° Cristian Mazzoleni (Pedale Brembillese) a 15 secondi, 5° Alessandro Marzocchi (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 6° Matteo Mori (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 7° Davide Licari (Brugherio Sportiva), 8° Marco Rota (Pedale Brembillese), 9° Thomas Martinelli (Ronco Maurigi Delio Gallina), 10° Matteo Sanavia (Luc Bovolone).