Ciclismo, festa per VO2 Team Pink: trionfa Valentina Zanzi, Sacchi e Giordani terze

È festa grande per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, con le “panterine” attrici protagoniste oggi (domenica) nella 51esima Coppa Città di Formigine, in provincia di Modena.

La giornata è iniziata con una spettacolare doppietta nella corsa per Donne Juniores, con due presenze sul podio modenese. Sul gradino più alto è salita la faentina Valentina Zanzi, di rientro dai Mondiali Juniores su pista a Tel Aviv (dove ha centrato l’argento nell’Inseguimento a squadre in maglia azzurra). Per la romagnola, la finish line all’ombra del castello ha regalato la prima vittoria stagionale su strada, inseguita con caparbietà. Nell’ultimo giro, la Zanzi ha raggiunto una coppia di fuggitive, poi il gruppo è tornato compatto con Valentina che si è imposta nello sprint di gruppo, precedendo Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), altra azzurra di rientro dall’Israele. Al terzo posto si è classificata un’altra “panterina”, la pavese Chiara Sacchi, in gara con la maglia di campionessa regionale.

A completare la giornata maiuscola, un altro podio, arrivato nella categoria Allieve. Terzo posto per la piacentina Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), anche lei campionessa regionale in carica, mentre la vittoria è andata alla piemontese Anita Baima (Cicli Fiorin) davanti a Susan Paset (Young Team Arcade).

RISULTATI

Ordine d’arrivo Donne Juniores Formigine: 1° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) 75 chilometri orari in 1 ora 55 minuti 18 secondi, media 39,029 chilometri orari, 2° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), 3° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink), 4° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 5° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 6° Martina De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 7° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 8° Sara Piffer (Team Lady Zuliani), 9° Alessia Foligno (Team Lady Zuliani), 10° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service).

Ordine d’arrivo Allieve Formigine: 1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 58 chilometri 200 metri in 1 ora 30 minuti 49 secondi, media 38,451 chilometri orari, 2° Susan Paset (Young Team Arcade), 3° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile), 5° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera), 6° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi Vangi), 7° Matilde Cenci (Breganze Millenium), 8° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 9° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 10° Marina Filimon (Gioca in Bici Oglio Po).