Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, doppia top ten a Noventa di Piave

Doppia top ten in Veneto per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista alla Giornata Rosa di Noventa di Piave. Nelle Esordienti, decimo posto nei secondi anni per la “panterina” reggiana Serena Zannoni, mentre nella corsa per Allieve la piacentina Arianna Giordani ha chiuso nona.

Risultati Noventa di Piave

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 2° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino), 3° Margherita Putelli (Nial Nizzoli Almo), 4° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), 5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 6° Eva Zandri (Bicifestival Recanati), 7° Noemi Tosin (Conscio Pedale del Sile), 8° Agata Campana (Unione ciclistica Lupi), 9° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 10° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Ordine d’arrivo Allieve: 1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci) 84 chilometri in 2 ore 28 minuti 28 secondi, media 33,947 chilometri orari, 2° Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile), 3° Alice Bulegato (Young Team Arcade), 4° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto), 5° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 6° Dominika Strukelj (Slovenia, Meblo Jogi-Pro Concrete), 7° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile), 8° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera), 9° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 10° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service).