Ciclismo, per il VO2 Team Pink gara Donne Open in terra trevigiana

Nuovo appuntamento nel Nord-Est per il VO2 Team Pink, di scena domani (domenica) con le proprie atlete Junior a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso) nella gara per Donne Open “Primo circuito Rosa dell’Assunta”, con il via alle 9,30 e con 101 chilometri da percorrere.

“E’ un percorso molto duro – commenta il direttore sportivo Stefano Peiretti – formato da dieci giri con un dislivello a tornata di 200 metri, dunque con uno totale di quasi 2000. Inoltre, anche dal punto di vista planimetrico è un tracciato molto nervoso, ricco di curve e di costanti saliscendi, mentre non sono previsti tratti in pianura. Per questo, mi aspetto una gara molto selettiva, adatta ad atlete che hanno fondo e con doti di scalatrici. Sarà presente la maggior parte dei migliori team italiani e quindi sono sicuro sarà una corsa movimentata e all’attacco. In ogni modo, cercheremo di mettercela tutta e abbiamo quattro ragazze reduci dal collegiale con la nazionale azzurra”.

In terra veneta, il VO2 Team Pink schiererà le Junior Martina Sanfilippo, Chiara Sacchi (entrambe classe 2004), Camilla Locatelli, Sara Guidetti, Valentina Zanzi e Vittoria Grassi (2005), quest’ultima terza domenica sul podio Open di Valvasone e vincitrice della categoria Donne Juniores nella gara friulana.