Ciclismo, Sanfilippo (VO2 Team Pink) nona nell’Omnium ai mondiali juniores di Tel Aviv

Si chiude con il nono posto l’avventura di giornata di Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) ai Mondiali Juniores su pista in corso di svolgimento a Tel Aviv, in Israele. Oggi la “panterina” torinese ha difeso i colori azzurri nell’Omnium, specialità olimpica che si articolava in quatto prove, nell’ordine Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a punti finale.

Per la piemontese è stata una partenza in salita con il diciannovesimo posto nello Scratch, poi una grande ripresa, testimoniata dal podio nella Tempo Race (terzo posto) e un buon piazzamento nell’Eliminazione (settima piazza). Nella Corsa a punti che decideva i giochi, la portacolori del sodalizio piacentino ha mostrato grinta e coraggio, vincendo uno sprint e diversi giri in caccia nell’intento di recuperare punti, poi però la corsa è “esplosa” ed è emerso il valore soprattutto della francese Aurore Pernollet, vincitrice davanti alla polacca Maja Tracka che all’ultimo sprint ha preceduto la britannica Grace Lister, terza.

“È stato – commenta Martina Sanfilippo – un Omnium tutto in rimonta, purtroppo nella prima prova (Scratch) mi sono trovata nel posto sbagliato e al momento sbagliato concludendo diciannovesima, successivamente ho disputato la Tempo Race dove ho concluso terza per poi procedere con una settima posizione nell’Eliminazione. A questo punto sono riuscita a rimontare ed essere decima in classifica generale a venticinque punti dalla terza posizione e dunque dal podio. Arrivata alla Corsa a punti finale, sapevo che servisse tirare fuori il proverbiale coniglio dal cilindro per poter arrivare a medaglia, ho provato ad andare in fuga, subito con una belga e vincendo anche la seconda volata ma senza riuscire a prendere bene il largo, successivamente ho tentato altre volte ma non c’è stato nulla da fare e ho infine concluso nona”.

RISULTATI

Mondiali Omnium Donne Juniores: 1° Aurore Pernollet (Francia) 119 punti, 2° Maja Tracka (Polonia) 106 punti, 3° Grace Lister (Gran Bretagna) 104 punti, 4° Sophie Marr (Australia) 91 punti, 5° Barbora Nemcova (Repubblica Ceca) 88 punti, 6° Justyna Czapla (Germania) 88 punti, 7° Babette Van Der Wolf (Olanda) 87 punti, 8° Anna Kolyzhuk (Ucraina) 84 punti, 9° Martina Sanfilippo (Italia) 73 punti, 10° Ori Bash Dubinski (Israele) 68 punti.