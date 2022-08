Ciclismo su pista, Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto) seconda a Pescantina

Podio infrasettimanale in pista per il Cadeo Carpaneto, protagonista nel Gran Premio Alè-Rotalmet a Pescantina (Verona). Nella Corsa a punti Allieve, bel secondo posto per Martina Barbiero, varesotta del sodalizio piacentino dietro solamente alla plurititolata ai Tricolori di Dalmine Asia Sgaravato.

Risultati



Corsa a punti Allieve Pescantina: 1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 2° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto), 3° Maddalena Lodi Rizzini (Cycling Team Petrucci), 4° Giorgia Pavanetto (Young Team Arcade), 5° Camilla Grolla (Cycling Team Petrucci), 6° Martina Mazzi (Cycilng Team Petrucci).