Resta pressoché stabile la situazione meteorologica per i primi giorni della settimana. In lieve rialzo le temperature nel piacentino, che però non supereranno i 32 gradi. Martedì 23 agosto minima di 19° e massima di 32° in città e nei paesi di pianura. Più basse sulle montagne, con la minima che si stabilirà sui 15° e la massima sui 23°. Situazione analoga quella prevista da Arpae per mercoledì 24. Si alzano di un grado la minima in città (20°) e la massima in montagna (24°). In pianura si arriverà a 32 gradi, in montagna le temperature non scenderanno sotto i 15 gradi.

“Il consolidamento – fa sapere Arpae – di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni di tempo stabile fino a venerdì; da sabato aumento della nuvolosità stratiforme in pianura con addensamenti più consistenti sui rilievi dove saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio. Temperature in lieve rialzo ad inizio periodo poi stazionarie”.