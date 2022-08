Coach Bernardi ospite della Domenica Sportiva

Lorenzo Bernardi sarà l’ospite della terza puntata della Domenica Sportiva condotta da Alberto Rimedio e in onda domenica 28 agosto alle 22,40 su Rai2. Il tecnico di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza siederà al tavolo di Alberto Rimedio insieme all’opinionista Claudio Marchisio, a Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles da quest’anno nel cast della DS. Il tecnico biancorosso nella più longeva trasmissione sportiva della televisione italiana non mancherà di parlare dei Mondiali di pallavolo in corso di svolgimento tra Polonia e Slovenia.