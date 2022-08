Colpito da malore in casa, 71enne salvato dal defibrillatore

Nel primo pomeriggio di lunedì 22 agosto un uomo di 71 anni si trovava nella propria abitazione, nel quartiere dello Stadio Garilli, quando, improvvisamente, è andato in arresto cardiaco. La moglie, presente in casa, ha dato l’allarme al 118. La Centrale Operativa Emilia-Ovest di Parma ha quindi attivato il “codice blu”. Sul posto i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del Pronto Soccorso. A rispondere all’attivazione del “codice blu” anche una guardia giurata di Metronotte Piacenza. I sanitari hanno quindi immediatamente applicato il defibrillatore che ha scaricato tre volte e hanno praticato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, con successo. Dopo essere stato stabilizzato, il paziente è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.