Colpo al centro per la Canottieri Ongina: Marcello Marcoionni

Colpo al centro per la Canottieri Ongina, che inserisce nel motore una pedina di esperienza e qualità. La società del presidente Fausto Colombi dà il benvenuto a Marcello Marcoionni, classe 1995 e reduce dalla stagione in A3 alla Geetit Bologna, formazione con cui due stagioni fa aveva sfidato e battuto i gialloneri nei play off di serie B maschile.

A spiegare l’operazione è il direttore sportivo Donato De Pascali. “Avevamo già definito l’accordo di conferma con il nostro ex centrale Bara Fall per una nuova stagione insieme, ma essendogli arrivata una richiesta dalla categoria superiore abbiamo deciso di accontentarlo e conseguentemente di tornare sul mercato. Marcello si inserisce perfettamente nel disegno che ha come capisaldi la volontà di inserire prospetti con qualità non solo tecniche ma anche di “predisposizione” senza per questo la necessità di dover attingere ad atleti particolarmente maturi. Con Marcello abbiamo raggiunto un accordo in poco più di 48 ore, gli intenti sono stati reciproci. L’opportunità per la società e per il suo percorso anche professionale che forse potrà svilupparsi si è dipanata velocemente e in modo naturale. Tecnicamente è un centrale completo, attento anche alle cosiddette competenze che non vanno a tabellino. Ragazzo davvero maturo, l’anno scorso ha ricoperto anche il ruolo di capitano nella Geetit Bologna in A3″.

Nato il 18 aprile 1995, Marcoionni (alto un metro e 96 centimetri) – di origini teramane – è cresciuto pallavolisticamente nei settori giovanili di Montorio e Teate Volley, con cui ha giocato le finali nazionali under 18. La stagione 2013-2014 l’ha visto festeggiare la promozione in B2 con Montorio Volley prima di trasferirsi a Bologna per motivi universitari. Nella città felsinea, esperienza in C con l’Atletico Venturoli, un nuovo anno in B a Montorio (2016-2017) e il biennio tra il 2017 e il 2019 in Emilia, indossando la casacca di San Martino in Rio in serie B. L’apice fin qui della carriera è stata nel recente triennio alla Geetit Bologna: prima annata in B stoppata dal Covid, poi nella stagione successiva è arrivata la promozione in A3, categoria poi disputata l’anno scorso con tanto di fascia da capitano. A livello statistico, in A3 ha disputato 26 incontri, mettendo a segno 120 punti dei quali 65 in attacco, 6 in battuta e 49 a muro.

“Dopo tre anni molto intensi vissuti a Bologna – le parole di Marcello Marcoionni – la mia voglia di rimettermi in gioco in un contesto totalmente nuovo e più stimolante si è incrociata con le ambizioni di una società storica come la Canottieri Ongina. Conosco bene il valore dei compagni con cui condividerò lo spogliatoio e ho avuto modo di apprezzare l’entusiasmo e la professionalità della dirigenza durante i colloqui che abbiamo avuto in queste settimane. Ci aspettano una stagione impegnativa e avversari molto ostici, ma lavorando bene in palestra sono convinto che ci toglieremo belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare”.