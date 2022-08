Colpo last minute per Pallavolo Sangiorgio: ecco la schiacciatrice Maronati

La Pallavolo San Giorgio rende noto di aver trovato l’accordo con la schiacciatrice Costanza Maronati. Il nuovo volto della squadra di coach Matteo Capra è nata a Segrate il 21 maggio 2003 e vive con la famiglia a San Donato Milanese, area metropolitana di Milano. Cresciuta nel vivaio del Busnago Volley dove ha giocato in Under 16 ed Under 18 e nel Volley 2.0 Crema (2020/2021) nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Pallavolo Concorezzo conquistando la promozione dalla B2 in B1.

“La società mi ha dato subito una bella impressione per serietà ed organizzazione – spiega – e tra le tante offerte che ricevuto ho optato per la Pallavolo San Giorgio. L’ambiente è ottimale per poter lavorare bene e e proseguire il mio percorso di crescita ed inoltre volevo rimettermi in discussione dopo la stagione a Concorezzo, stagione, la mia prima da senior, dove abbiamo dominato il campionato ma che mi ha dato la possibilità di confrontarmi con atlete più esperte. Inoltre conoscerò un girone del tutto nuovo con squadre dell’Emilia, la culla del volley italiano, e sarà combattuto. Ci divertiremo e diremo la nostra”.

“Stavamo cercando una schiacciatrice di posto 4 – commenta il direttore sportivo Massimo Gregori – che ci permettesse di chiudere il pacchetto attaccanti. Abbiamo avuto trovato l’occasione e l’intesa è stata trovata in pochissimo tempo. E’ una ragazza giovane ma che ha maturato esperienze in settori giovanili importanti e potrà dare un aiuto prezioso alla squadra in questa stagione”.

La stagione 2022/2023 della Pallavolo San Giorgio prenderà il via mercoledì 24 agosto, con la consegna del materiale tecnico, test atletici presso la Crossfit Farnese a Piacenza sotto la guida del preparatore atletico Simone Tizzoni.

LA ROSA

Pallavolo San Giorgio, stagione 2022/2023, serie B2

Alzatrice: Micaela Perini (confermata), Beatrice Erba (nuova, Busnago). Opposta: Chiara Tonini (confermata), Matilde Chinosi (nuova. Mio Volley Gossolengo). Schiacciatrici: Alessia Arfini (nuova, New Volley Ripalta), Giulia Gilioli (confermata), Ginevra Camurri (nuova, Volley Academy Piacenza), Costanza Maronati (nuova, Concorezzo). Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Valentina Guccione (nuova, Pallavolo Alsenese). Libero: Greta Galelli (confermata), Stella Amadei (nuova, Canottieri Ongina). Allenatore: Matteo Capra (confermato).