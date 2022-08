Conad Alsenese, conclusa la prima settimana di preparazione per le gialloblù

Primo week end di riposo per la Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B2 femminile (girone F) che martedì scorso si è radunata per iniziare la preparazione in vista dell’esordio in campionato dell’8 ottobre a Suzzara. Da mercoledì le ragazze allenate da Federico Bonini hanno iniziato a sudare, lavorando per due giorni sulla sabbia a Castell’Arquato per poi svolgere la seduta conclusiva settimanale di venerdì al palazzetto di Alseno. Come ogni anno, inizialmente la parte predominante è quella del lavoro fisico, così tocca al preparatore atletico Matteo Trovati, al suo primo anno in gialloblù, a tracciare il bilancio dei primi giorni di lavoro.

“Innanzitutto – le sue parole – ho visto un bellissimo gruppo, composto da ragazze giovani molto attente al lavoro che stiamo svolgendo. Nei primi tre giorni ho dato priorità a un lavoro un po’ più “tranquillo”, con core stabilty, mobilità, forza e i primi lavori di pliometria eccentrica per creare adattamenti a tendini e legamenti. Inoltre, abbiamo iniziato qualche spostamento specifico legato al gioco. Parallelamente, ho iniziato a testare le ragazze e completeremo lo screening nei prossimi giorni; ogni ragazza avrà un programma individualizzato per risolvere le proprie problematiche o migliorare carenze o mancanze legate magari a problemi articolari o vecchi infortuni. Nella prossima settimana inizieremo la vera e propria fase di preparazione: da lunedì ci dedicheremo ai pesi, con lavori di forza dove oltre alla qualità – aspetto su cui lo staff ha posto l’accento in questa prima settimana – inizieremo ad aggiungere anche un po’ di quantità per iniziare a dare un po’ di volume. Per il resto, sto iniziando a conoscere una società ambiziosa, ma che non mette pressione e che non si è risparmiata nell’allestire il team e lo staff per puntare insieme a un campionato di alta classifica”.