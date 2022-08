Conad Alsenese, debutto l’8 ottobre a Suzzara. Bergamaschi nuovo vice allenatore

Si arricchisce lo staff tecnico della Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B2 femminile che è guidata in panchina dal tecnico cremonese Federico Bonini. Il suo vice sarà Paolo Bergamaschi, classe 1981 di Codogno che vanta una lunga esperienza in terra lombarda. Dopo ave ricoperto il ruolo di secondo allenatore in B2 all’Atalantina (2007-2008), ha allenato per cinque stagioni a Offanengo tra serie D e C, per poi guidare Marudo (C), Soresina (tre anni in C), Castelleone (D) e infine un quadriennio al Volley 2.0 Crema, guidando il gruppo serie D-under 18. Inoltre, da alcuni anni è selezionatore beach volley Fipav Cremona-Lodi.

Ora l’esperienza alla Pallavolo Alsenese del presidente Stiliano Faroldi; in gialloblù, Bergamaschi ricoprirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra targata Conad Alsenese che militerà in B2 nel girone F oltre a guidare la formazione under 14 femminile.

“Dopo tanti anni tra D e C – spiega Paolo Bergamaschi – avevo il desiderio di provare un’esperienza nuova, salendo di categoria. E’ arrivata la proposta di Alseno, ho la possiblità di lavorare con un tecnico molto preparato che già conoscevo come Federico Bonini; inoltre, conoscevo già il presidente Stiliano Faroldi e in più ho lo stimolo di cambiare territorio”.

IL CALENDARIO DELLA CONAD ALSENESE – La Fipav ha reso noto il calendario dei campionati di serie B. I due derby piacentini saranno ravvicinati: nel girone d’andata, il 26 novembre sfida interna contro Gossolengo e sette giorni dopo (3 dicembre) appuntamento a San Giorgio con ritorni a campi invertiti rispettivamente il 25 marzo e il primo aprile. Il debutto delle gialloblù avverrà l’8 ottobre a Suzzara contro il Polriva, mentre il 15 ottobre alle 21 è fissato l’esordio interno ad Alseno contro la Galaxy Inzani Parma dell’ex Chiara Candio. Questo il calendario completo della Conad Alsenese:

Girone d’andata:

prima giornata (8 ottobre ore 19 a Suzzara): Polriva-Conad Alsenese

seconda giornata (15 ottobre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Galaxy Inzani Parma

terza giornata (22 ottobre ore 20,30 a Bigarello): Zoobautique Davis-Conad Alsenese

quarta giornata (29 ottobre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Fos Wimore Cvr

quinta giornata (5 novembre ore 21 a San Giovanni in Persiceto): Calanca Persiceto-Conad Alsenese

sesta giornata (12 novembre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Vtb Aredici Bologna

settima giornata (19 novembre ore 19): Arbor Interclays-Conad Alsenese

ottava giornata (26 novembre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Fumara MioVolley Gossolengo

nona giornata (3 dicembre ore 18 a San Giorgio): Pallavolo San Giorgio-Conad Alsenese

decima giornata (10 dicembre ore 18 a Mirandola): Cai Volley Stadium-Conad Alsenese

undicesima giornata (17 dicembre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Moma Anderlini Modena

dodicesima giornata (8 gennaio ore 18 a Rubiera): Giusto Spirito Rubiera-Conad Alsenese

tredicesima giornata (14 gennaio ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Pallavolo Rivalta.

Girone di ritorno:

prima giornata (4 febbraio ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Polriva

seconda giornata (11 febbraio ore 19 a Collecchio): Galaxy Inzani Volley-Conad Alsenese

terza giornata (18 febbraio ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Zoobautique Davis

quarta giornata (25 febbraio ore 20,30): Fos Wimore-Cvr-Conad Alsenese

quinta giornata (4 marzo ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Calanca Persiceto

sesta giornata (12 marzo ore 17,30 a Bologna): Vtb Aredici Bologna-Conad Alsenese

settima giornata (18 marzo ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Arbor Interclays

ottava giornata (25 marzo ore 18,30 a Gossolengo): Fumara MioVolley-Conad Alsenese

nona giornata (1 aprile ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Pallavolo San Giorgio

decima giornata (15 aprile ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Cai Volley Stadium

undicesima giornata (22 aprile ore 18 a Modena): Moma Anderlini Modena-Conad Alsenese

dodicesima giornata (29 aprile ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Giusto Spirito Rubiera

tredicesima giornata (6 maggio ore 18): Pallavolo Rivalta-Conad Alsenese.