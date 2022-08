Concorrenza azzurra per Dallavalle nella finale di stasera degli Europei

Va in pedana questa sera, 17 agosto a partire dalle 20 e 15, Andrea Dallavalle per la finale del salto triplo agli Europei di Monaco. In gara all’Olimpyastadion con l’atleta piacentino delle Fiamme Gialle ci saranno anche gli altri due azzurri che si sono qualificati nella prima sessione di gara di lunedì: Tobias Bocchi e Emmanuel Ihemeje. In particolare quest’ultimo ha sfoderato l’ottima misura di 17,20 metri, mentre Dallavalle ha guadagnato la finale con un solo salto da 16metri e 83, un centimetro in meno di Bocchi. Insomma tutti e tre gli atleti azzurri sono corsa per una medaglia dietro all’inarrivabile portoghese campione olimpico Pichardo.

Ai mondiali di Eugene il 24 luglio scorso, Dallavalle aveva sfiorato il podio con la misura di 17 metri e 25 cm, dietro al cinese Yaming Zhu (17.31). Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro, dominando la gara, era stato il portoghese Pablo Pichardo (17.95), davanti a Fabrice Zango (17.55).