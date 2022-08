Contratto Funzioni Locali, firmata la preintesa. In regione coinvolti 42mila lavoratori

È stata sottoscritta il 4 agosto la preintesa per il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali 2019/2021. Un contratto che in Emilia-Romagna riguarda quasi 42.000 lavoratrici e lavoratori impegnati ogni giorno in 440 amministrazioni pubbliche: Comuni, Unioni, Province, Città Metropolitana, Regione, Camere di Commercio, Asp, Ipab, Consorzi.

“Pur maturato in un contesto economico tutt’altro che semplice – afferma la Funzione Pubblica CGIL Emilia-Romagna – si tratta di un contratto innovativo che dà risposte a molte esigenze di riqualificazione e valorizzazione del lavoro. Solo per citare alcuni dei temi più rilevanti ed attesi da anni: un nuovo, necessario, sistema ordinamentale; sviluppi di carriera; nuove sezioni contrattuali: educativo scolastico, servizi sanitari e socio – sanitari, personale iscritto ad Ordini ed Albi che si aggiungono a quella – rinnovata nei contenuti – della Polizia Locale; una nuova disciplina del lavoro a distanza; valorizzazione delle indennità; festivo infrasettimanale”. Ora la parola passerà a lavoratrici e lavoratori.

La FP CGIL è inoltre da subito impegnata per il nuovo contratto: “E’ necessario – evidenziano continuare a garantire diritti e salari, a maggior ragione in questo momento di grave difficoltà economica”.