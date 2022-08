Cortemaggiore, travolta in bici da un’auto: muore 80enne

Tragico incidente nel pomeriggio del 9 agosto a Cortemaggiore (Piacenza): una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da una vettura. E’ accaduto poco prima delle 16.30 lungo via Galluzzi, all’altezza dell’incrocio con via Dallanegra. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: secondo una prima ricostruzione, la vittima – 80enne di Cortemaggiore – era in sella ad una bicicletta quando è stata travolta da una Opel Corsa condotta da un uomo.

A seguito dell’impatto la donna è finita a terra, riportando gravi ferite: nonostante il prodigarsi dei soccorritori – sul posto con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, l’autoinfermieristica da Fiorenzuola e l’elisoccorso decollato da Parma – per lei non c’è stato nulla da fare. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale, intervenuti con due pattuglie; sul luogo dell’incidente anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Fiorenzuola. La strada è stata completamente chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra via Nizza e via Zucchi.