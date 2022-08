Covid, calano del 21,6 % le nuove infezioni nell’ultima settimana

Come si sta registrando in tutta Italia, anche a Piacenza le nuove infezioni da Covid19 sono in diminuzione. Questo il confronto del trend di calo nell’ultima settimana: i nuovi positivi sono stati 496 con un calo del 21,6 per cento.

I dati saranno meglio definiti nel report diffuso, come ogni martedì, nel pomeriggio e pubblicato sul sito www.covidpiacenza.it. I focolai di cui si è parlato la settimana scorsa nelle Cra (emersi grazie al monitoraggio proattivo che l’Azienda ha attivato dal 2020) – riferisce l’Ausl – sono sotto controllo e, in molti casi, in via di risoluzione. I nuovi positivi sono 24 tra gli ospiti e 7 fra gli operatori. Anche in ospedale gli indicatori sono in riduzione: 10 accessi con sintomi like Covid in Pronto soccorso e 71 ricoveri di positivi conteggiati domenica scorsa. I pazienti in terapia intensiva sono due.

QUARTA DOSE – Al momento sono 11.741 (dati 08.08.22) i vaccinati con la IV dose, in gran parte (5.664) over 80 o tra 70 e 79 (3.130). A questi si aggiungono 1.821 persone già prenotate per i prossimi giorni. Nelle prossime settimane, grazie alla forte alleanza con i medici di famiglia, l’Azienda conta di riuscire a incrementare questi dati. “Moltissimi di loro, poco meno del 70%, è disponibile a vaccinare gli assistiti nei propri studi. Questo ci consentirà di rendere la campagna molto più capillare e, soprattutto, di permettere ai cittadini magari ancora indecisi di confrontarsi con la loro figura sanitaria di fiducia per ricevere le corrette informazioni”.

COME CI SI STA PREPARANDO A UN EVENTUALE NUOVA ONDATA DI COVID IN AUTUNNO – L’Azienda ha già strutturato, negli anni scorsi, un piano di azioni ad attivazione graduale e modulabile, che consente di mettere in campo professionisti e risorse in base ad eventuali picchi pandemici. In primavera, inoltre, è stato messo a punto un ulteriore documento che confluirà in una pianificazione più generale della Regione. L’obiettivo è quello di essere pronti ad affrontare eventuali ondate pandemiche di virus respiratori, mettendo a frutto le esperienze maturate durante l’emergenza Covid. Nel piano sono dunque state descritte le azioni e le risorse necessarie per le varie fasi di un incremento dei contagi.