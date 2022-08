Covid, ecco le linee guida per il rientro in aula a settembre. Mascherine solo per i fragili

Covid, pubblicate le indicazioni operative per le scuole in vista del ritorno in aula per il nuovo anno scolastico. Il documento (LEGGI), che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto da Iss, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.

Un doppio ‘livello’ – viene spiegato – che consente al sistema “un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno”. Entro pochi giorni verrà pubblicato un documento apposito con le indicazioni per le scuole dell’infanzia. “I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili – si legge nel documento – consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche”.

LE MISURE – Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; igiene delle mani ed etichetta respiratoria. “La sola rinorrea (raffreddore) – si specifica – è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”. L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) viene indicato per il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid. “I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI – si evidenzia – dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2”. Tra le misure “di base” anche il “frequente ricambio dell’aria”, la “sanificazione ordinaria (periodica)” e “straordinaria” in presenza di uno o più casi positivi confermati.

Tra le misure di prevenzione “aggiuntive”, da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali, si segnalano il distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano), la sanificazione periodica (settimanale)

di tutti gli ambienti, l’utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), la somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione e il consumo delle merende al banco”.